Ucraina, Poletti (Odessa Journal): “La preoccupazione cresce, ma la città è ben difesa”

ROMA – Ugo Poletti, imprenditore milanese e direttore di Odessa Journal, è residente nella città ucraina dall’estate del 2017. L’agenzia Dire lo aveva raggiunto telefonicamente lo scorso 25 febbraio. Il nostro connazionale aveva parlato di una situazione relativamente tranquilla, certamente diversa da quella che si vive nella capitale Kiev ed in altre città del Paese, interessate dalla guerra scatenata dalla Russia. A distanza di una settimana l’agenzia Dire è tornata a parlare con Poletti per farsi raccontare cosa stia accadendo e quale atmosfera si respiri nella città portuale adagiata sul Mar Nero.

“A Odessala situazione è di crescente preoccupazione– afferma- perché anche qui inizia ad esserci una certa pressione. Quando ci siamo sentiti, nella cittadinanza c’erano sorpresa e incredulità miste a compostezza. Senza dimenticare che il popolo ucraino, a differenza di quello russo, riesce a scherzare anche durante le tragedie. Adesso c’è compostezza, preoccupazione, consapevolezza, oltre a voglia di partecipare e di recitare un ruolo di primo piano ma allo stesso tempo tanta voglia di continuare a vivere normalmente. Qualcuno per strada si incontra, durante il giorno si può girare. Non c’è molta gente, non c’è una grande quantità di traffico, però anche adesso dalla mia casa posso vedere molte persone che stanno andando al supermercato a fare acquisti. E in questi giorni c’è anche qualcuno che va a lavorare anche se, naturalmente, i negozi sono chiusi”.

“In generale- prosegue Poletti- la situazione qui è dunque calma e questo spiace se si pensa che a Kharkiv si sta combattendo. Qui, invece, la gente sta ancora vivendo la città con una grande calma ma con un grande sostegno all’esercito, perché nei giorni scorsi sono stati aperti numerosi uffici per il reclutamento di volontari. Anche la mia compagna sarebbe voluta andare per combattere in difesa del suo Paese. C’erano comunque moltissime persone che volevano arruolarsi e l’esercito non è riuscito a prenderle tutte. Odessa è comunque una città con il morale alto”.

Una città dal morale alto che non sembra fiaccare, dunque, il coraggio dei cittadini ucraini. ‘Nonostante- come racconta Poletti- la flotta navale russa ci abbia fatto visita per ben due volte in pochi giorni. Lunedì 28 febbraio sembrava pronta a sbarcare anche con l’ausilio dei fanti di marina, in una zona, una spiaggia, che taglia a metà la città, la baia. Se i russi ne avessero preso il controllo avrebbero tagliato le comunicazioni tra Odessa e l’est del Paese. Per scelta, però, si sono ritirati, dopo che si sono resi conto che davanti a loro c’erano troppe difese. La città ha fatto in tempo a minare le spiagge, mettere trincee e filo spinato, oltre ad armare le persone e appostarsi”.

Poletti aggiunge che “se avessero voluto invadere Odessa e l’avessero fatto il primo giorno, avrebbero certamente trovato una città impreparata. Farlo adesso sarebbe invece un bagno di sangue. La flotta di Mosca è poi tornata tre giorni fa ed ha affondato una piccola nave mercantile estone, di bandiera panamense, con a bordo sei marinai, due dei quali di nazionalità russa”.

Il direttore di Odessa Journal spiega che ‘qui avvengono comunque attacchi sporadici: tre giorni fa un aereo ha lanciato un missile contro un borgo disabitato a sud della città e il velivolo sarebbe poi stato abbattuto. Questo, però, significa che la pressione c’è ancora. Quasi tutte le sere possiamo udire il suono delle sirene per allarmi di attacchi che poi, fortunatamente, rientrano. Questa è la situazione militare”.

Secondo Poletti “la preoccupazione maggiore per chi conosce il territorio e la posizione di Odessa è rappresentata dai combattimenti che si stanno verificando ad est. La caduta della città di Kherson non è per noi una bella notizia, perché questo significa che adesso i russi si possono concentrare e spingere ancora di più su Nikolaev, l’ultima città che ancora ci sta difendendo da quel lato. Una situazione che crea molta tensione”.

Nonostante questo, per Odessa ed i suoi abitanti ci sono anche buone notizie sul fronte dei rifornimenti alimentari, che risultano ancora regolari. “Mi ero spaventato- dice- sono andato al supermercato per fare acquisti ed ho trovato gli scaffali pieni. Tranne le birre di importazione ed i superalcolici devo dire che c’è ancora tutto, dai prodotti freschi al pane fino alle uova, che inizialmente erano scomparse. Riusciamo a vivere ancora una situazione non legata all’angoscia e alla paura che ci finisca il cibo in casa”.

L’imprenditore milanese tiene inoltre a precisare che la città è ancora collegata. “Ieri sera- informa- c’era un treno che consentiva di scappare da Odessa a quanti volevano raggiungere Leopoli dopo circa 10 ore di viaggio. Voglio però dire che sono più preoccupati i miei amici che leggono le notizie che noi che viviamo qui: a Odessa non ci sono combattimenti, la città non è accerchiata e non è in corso alcuno sbarco. Io, tra l’altro, sono sempre più convinto che lo sbarco non sarà semplice perchè la Russia non ne ha predisposto uno come quello avvenuto in Normandia, dove arrivarono 150mila uomini, così come in Sicilia. Ma a Sebastopoli il governo di Mosca non è in grado di schierare più di duemila uomini e con quelle forze in campo non puoi certo conquistare una città. Se vorrà, la Russia li utilizzerà quando arriveranno i loro colleghi, i commilitoni da terra, ma al momento lo escludo perchè la città di Nikolaev sembra ben difesa, ben fornita e, soprattutto, ben diretta da una convinta leadership‘.

Nonostante la guerra sia ormai alle porte, Ugo Poletti e la compagna sono ancora convinti di rimanere. ‘Sì- dichiara il nostro connazionale- e confermo che non pensiamo assolutamente di tornare in Italia. È un momento di scelta per due ragioni: la prima è sicuramente morale. È giusto e dignitoso stare nella mia città, manifestando ad amici e colleghi con cui farò progetti che ‘io non mollo’. E la seconda cosa, che non avevo certo messo in conto, è che questo mio momento, in cui con la mia piccola testata e con la mia testimonianza posso interpretare un momento critico, tragico e che ha però bisogno di essere osservato, analizzato e raccontato, ha fatto di me una persona che sta svolgendo un ruolo utile per il mondo della comunicazione. Sono l’unico italiano che sta facendo comunicazione su Odessa’.

La Farnesina, però, ha invitato tutti gli italiani a fare rientro in patria. ‘Sì, questo è vero- replica Poletti- è un invito sempre più caldo, nel senso che la Farnesina mi invia sms per informarmi, sa dove sono. Io, tra l’altro, sono più fortunato rispetto ad altri perché posso anche contare su un collegamento cellulare con persone dell’ambasciata che ora non si trovano più a Kiev. Mi fa sentire abbastanza tranquillo il fatto che loro sappiano dove mi trovo. Poi qui a Odessa possiamo contare anche su un capogruppo che lavora al Comune e anche lui ogni giorno ci riconferma i messaggi del ministero degli Esteri e ci informa del treno che parte, oltre a fornirci tutte le informazioni utili che ci possono servire. Inviti a lasciare l’Ucraina mi arrivano costantemente ma la mia scelta è ancora quella di rimanere‘.

Nelle prossime ore è previsto un terzo round di negoziati in Bielorussia tra i governi di Mosca e Kiev. Secondo il direttore di Odessa Journal ‘la logica, il buon senso, l’amore per il proprio paese dovrebbero spingere entrambi i negoziatori a trovare un compromesso. Putin ha bisogno di finire questa guerra perchè credo si trovi in una grande difficoltà e che abbia accusato un contraccolpo che non si aspettava. Ma allo stesso tempo l’uomo ha bisogno di portare a casa un trofeo, un qualcosa che non gli faccia perdere la faccia. E lì entra in gioco l’altro interlocutore, Zelenski. Anche lui oggi farebbe bene al proprio paese se interrompesse immediatamente le operazioni militari e desse ai russi un qualcosa, un ‘contentino’, perchè se ne vada. Però il ‘contentino’ che chiede il presidente russo è politicamente troppo oneroso per gli ucraini. È certamente una buona cosa che parlino ma non mi aspetto che già adesso possano, con coraggio, arrivare ad un compromesso’, conclude.