São Paulo back to red phase to contain the spread of coronavirus

by João Marcelo

SAO PAULO – The government of the state of São Paulo last Wednesday decreed the return to the red phase. The measure will take effect at midnight on Saturday, the 6th, and has the deadline to continue until the 19th, with the possibility of extension. This phase is the most restrictive of the São Paulo Plan and allows only the functioning of essential services, such as pharmacies and supermarkets, with a reduced capacity for customers. The restriction ring will start earlier than expected, from 8 pm to 5 am. This means that at these times the inspection and policing of the streets will be greater to avoid agglomerations, stores operating outside the rules and clandestine parties.

The decision was made to try to contain the spread of the new coronavirus, which reaches its worst stage in the country. On Wednesday, Brazil recorded a record number of daily deaths, 1910 lives were lost; and yesterday, the 4th, 1699 deaths were recorded. The state of São Paulo also broke a record of deaths in this year. On day 2, 468 people died of Covid-19. A projection by the government showed that the health system will collapse on March 15 if nothing is done to change the course of the pandemic in the state.

This morning, groups of truck drivers and van drivers blocked the Marginal Tietê and blocked an avenue in the south of the capital, in protest against the decision of the state management to put the entire state in the red phase, the most restrictive of the plan to combat pandemic of the new Coronavirus. By means of a note, the state government declared that it respects the free right to demonstrate, but points out that “to go against the social isolation measures adopted by the SP Plan is to ignore the death of 60 thousand people in the State, which accounts for more than seven a thousand patients at that moment lying in ICU beds […] The protest is a boycott of the efforts of health professionals who are struggling to save lives in the midst of a pandemic “.

Schools in São Paulo will continue to operate according to the established safety rules: 35% of the maximum capacity will be allowed and attendance in person will not be mandatory. With the motto “Schools remain open for those who need it most”, the plan covers students who need the school environment to feed themselves, who have difficulty accessing technology and other supports and with a large learning gap. Students will also be included whose parents work in the health system and students with mental health at risk. At the universities, only courses in medicine, pharmacy, nursing, physiotherapy, dentistry, speech therapy, occupational therapy, nutrition, psychology, obstetrics, gerontology and biomedicine will continue with the face-to-face method, the other courses have their face-to-face activities suspended.

COVID, NELLO STATO DI SAN PAOLO SCATTA LA ZONA ROSSA

di João Marcelo

SAN PAOLO – Il governo dello Stato di San Paolo ha decretato il ritorno alla zona rossa. Il provvedimento entrerà in vigore domani a mezzanotte e permarrà fino al 19, con la possibilità di una proroga. Si tratta del livello più restrittivo del Piano lanciato da San Paolo per contenere l’epidemia di Covid-19. Consentita l’apertura solo per i servizi essenziali, come farmacie e supermercati, con una capacità di accesso ridotta per i clienti. Il coprifuoco è stato anticipato, dalle 20 alle cinque del mattino. In queste ore controlli e sorveglianza delle strade sarà maggiore per evitare assembramenti, negozi che operano fuori dalle regole e raduni non autorizzati.

La decisione è stata presa per cercare di contenere la diffusione della nuova variante del coronavirus, che ha raggiunto il picco nel Paese. Mercoledì, il Brasile ha registrato un numero record di morti: 1.910 persone hanno perso la vita in 24 ore. Ieri, invece, è stata la quarta giornata peggiore, con 1.699 decessi. Anche lo Stato di San Paolo ha fatto registrare un record di morti quest’anno. Martedì i decessi sono stati registrati 2.468 decessi. Secondo una previsione del governo di San Paolo, il sistema sanitario crollerà entro il 15 marzo se non si farà nulla per invertire l’andamento della pandemia nello Stato.

Stamani, gruppi di camionisti e autisti di furgoni hanno bloccato il Marginal Tiete e bloccato un viale a sud della capitale dell’omonimo Stato di San Paolo per protestare contro la decisione del governo locale di far scattare la zona rossa. In una nota, il governo di San Paolo ha riferito di rispettare il libero diritto di manifestare sottolineando però che “andare contro le misure di distanziamento sociale adottate dal Piano significa ignorare la morte di 60.000 persone nello Stato, che conta più di 7.000 pazienti che in questo momento giacciono nei letti di terapia intensiva”. La protesta, si legge ancora nel comunicato, “è un atto che boicotta gli sforzi degli operatori sanitari che stanno lottando per salvare vite nel mezzo di una pandemia”.

Le scuole di San Paolo continueranno a funzionare secondo le regole di sicurezza stabilite: sarà consentito il 35 per cento della capacità massima e la frequenza degli studenti non sarà obbligatoria. Al motto “le scuole rimangono aperte per coloro che ne hanno più bisogno”, il Piano di San Paolo tutela gli studenti che grazie alla scuola si assicurano i pasti quotidiani, l’accesso a internet e device tecnologici nonché ai corsi, colmando il divario di apprendimento per chi ne ha bisogno.

Saranno inclusi anche studenti i cui genitori sono impiegati nel sistema sanitario e studenti con problemi di salute mentale. Per quanto riguarda le università, proseguiranno i corsi in presenza solo nelle facoltà di Medicina, Farmacia, Infermieristica, Fisioterapia, Odontoiatria, Logopedia, Scienze della nutrizione, Psicologia, Ostetricia, Gerontologia e Biomedicina. Per tutti gli studenti iscritti agli altri percorsi, le lezioni in aula sono sospese.

São Paulo decreta Fase Vermelha para todo o estado para conter o avanço da pandemia

por João Marcelo

SAO PAULO – O Governo do estado de São Paulo decretou na última quarta-feira a volta para a Fase Vermelha. A medida entrará em vigor à meia-noite do sábado, dia 6, e tem o prazo para continuar até o dia 19, com possibilidade de prorrogação. Essa fase é a mais restritiva do Plano São Paulo e permite somente o funcionamento de serviços essenciais, como farmácias e supermercados, com capacidade reduzida de clientes. O toque de restrição, vai começar mais cedo que o previsto, indo das 20h até 5h. Isso quer dizer que nesses horários a fiscalização e policiamento das ruas será maior para evitar aglomerações, comércio aberto ilegalmente e festas clandestinas.

A decisão foi tomada para tentar conter a disseminação do novo Coronavírus, que chega a sua pior fase no país. Na quarta-feira o Brasil registrou número recorde de mortes diárias, foram 1910 vidas perdidas; e ontem, dia 4, foram registradas 1699 mortes. O estado de São Paulo também bateu recorde de óbitos, no dia 2 morreram 468 pessoas vítimas de Covid-19. Uma projeção realizada pelo governo mostrou que o sistema de saúde entrará em colapso em 15 de março se nada for feito para alterar o rumo da pandemia no estado.

Hoje pela manhã, grupos de caminhoneiros e motoristas de vans bloquearam a Marginal Tietê e interditaram uma avenida na zona sul da capital, em protesto contra a decisão da gestão estadual de colocar todo o estado na fase vermelha, a mais restritiva do plano de combate a pandemia do novo Coronavírus. Por meio de nota, o governo do estado afirmou que respeita o livre direito a manifestação, mas ressalta que, “ir contra as medidas de isolamento social adotadas pelo Plano SP é ignorar a morte de 60 mil pessoas no Estado, que contabiliza mais de sete mil pacientes nesse momento deitados em leitos de UTI […] O protesto é um boicote aos esforços dos profissionais de saúde que lutam para salvar vidas em meio a uma pandemia”.

As escolas de São Paulo vão continuar funcionando seguindo as normas de segurança estabelecidas: será permitido 35% da lotação máxima e a frequência presencial não será obrigatória. Com o lema “Escolas seguem abertas para quem mais precisa”, o plano abrange alunos que necessitam do ambiente escolar para se alimentar, que tenham dificuldade de acesso à tecnologia e a outros suportes e com grande defasagem no aprendizado.Também serão incluídos alunos cujos pais trabalhem no sistema de saúde e estudantes com a saúde mental sobre risco. Nas universidades somente os cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e biomedicina vão continuar com método presencial, os demais cursos estão com as atividades presenciais suspensas.