Street dance? All’aperto e in sicurezza si può: workshop a Forlì

FORLÌ – Fare street dance, anzi footwork, anche in pandemia avendo come sfondo portici, piazze, palazzi e scorci inaspettati di Forlì. Il 12, 13 e 14 marzo in città va infatti in scena un workshop di danza individuale ed esplorazione urbana rivolto agli adolescenti, organizzata nell’ambito del progetto “Voci della Città”. Tre giornate, a cura di Città di Ebla, per raccontare il quartiere che circonda Exatr attraverso l’arte e la creatività, all’aperto e in sicurezza, insieme alla danzatrice Sonia Brunelli. I partecipanti, anche principianti, si cimenteranno in forma individuale e rispettando le regole di distanziamento in brevi coreografie footwork, all’aperto, nel piazzale di Exart. Ogni giornata di laboratorio si concluderà con un’uscita nel quartiere San Pietro e area dei Portici, dove con l’aiuto degli smartphone verranno filmate le coreografie.

I video diventeranno poi parte dell’archivio del progetto Voci della Città, che si sviluppa con azioni coordinate dA sei partner: DiaLogos società operativa sociale, Casa del Cuculo, A.p.s. Spazi Indecisi, cooperativa sociale Paolo Babini, Città di Ebla associazione culturale e Cidas cooperativa sociale. Città di Ebla e il festival Ipercorpo da anni si occupano di portare progetti speciali e laboratori legati al mondo delle arti performative nel quartiere che circonda lo stabile di Exatr. Tra gli altri, il progetto “Exatr-Lab” che dal 2017 per tre edizioni consecutive ha coinvolto famiglie e bambini delle case Acer in azioni e performance partecipate. “Footwork” ha già visto inoltre una edizione a luglio dello scorso anno.

LEGGI ANCHE: Il Comune di Bologna dedica un piazzale all’attivista Marcella Di Folco