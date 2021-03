Roma, il flash mob degli uomini contro la violenza sulle donne

ROMA – Dopo il flash mob al maschile contro la violenza sulle donne organizzato da Ars Teatrando a Biella, anche a Roma gli uomini prendono parola per dire basta a femminicidi, mascolinità tossica e cultura patriarcale. Lo fanno in piazza San Silvestro, nel cuore della Capitale, sfilando silenziosi in mascherina rossa.

All’iniziativa del 4 marzo, lanciata dal coordinamento cittadino ‘Liberare Roma’, hanno partecipato Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII e portavoce di ‘Liberare Roma’, Gianluca Peciola, di ‘Liberare Roma’, tra gli organizzatori. E, tra gli altri, Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato, Carlo Calenda, leader di Azione e candidato a sindaco di Roma, e Giovanni Zannola, consigliere del Pd capitolino.

LEGGI ANCHE: Flash mob contro la violenza sulle donne: uomini in mascherina rossa