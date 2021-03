L’ 8 marzo l’Agenzia Dire presenta ‘Ritratti di donne in armi’

ROMA – Operative, addestrate, presenti nella sanità, nella logistica, nella formazione, nei teatri operativi. Pilote, meccaniche, nocchiere e tutte “soldati” come hanno voluto raccontarsi nelle interviste che l’agenzia Dire ha realizzato per lo Speciale ‘Donne in Armi‘ in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa: un reportage nato per celebrare i venti anni delle donne nelle Forze Armate.

Dal lavoro giornalistico è nato un libro ‘Ritratti di donne in armi‘ (edito dalla Difesa) che racconta attraverso interviste e fotografie le donne soldato e che sarà presentato lunedì 8 marzo, alle 14.30, in diretta sui canali social della testata Dire. Interverranno il Ten. Col. Rosa Vinciguerra, Capo Sezione Pari Opportunità della Difesa; Linda Laura Sabbadini, Chair W20; Luisa Turco, esperta di politiche di genere, pace e sicurezza; Simona Lanzoni, vicepresidente della Fondazione Pangea e l’autrice del libro, Silvia Mari, responsabile della redazione Donne. Modera il direttore della Dire, Nico Perrone.

Le donne protagoniste del reportage e del libro hanno raccontato la loro professione e le mansioni, gli studi e la formazione, ma anche la scelta dell’arruolamento e il loro vissuto di donne in uniforme. L’autrice ha valorizzato i temi della complementarietà ed esclusività delle competenze femminili, con particolare attenzione al ruolo delle donne nei teatri operativi e alla risoluzione ONU 1325. Dati e statistiche e riferimenti normativi dello Stato Maggiore della Difesa si intrecciano con i racconti delle donne soldato, con un excursus storico e con le parole della scrittrice Dacia Maraini intervistata da Silvia Mari sui temi affrontati nello speciale ‘Donne in Armi’. Un progetto che dura nel tempo e che ogni anno sceglierà una parola chiave attraverso cui raccontare le donne delle Forze Armate.