Premio Strega 2021: ecco i 62 titoli proposti

ROMA – Sono 62 i titoli proposti dagli Amici della domenica per il Premio Strega 2021. È il più alto numero di proposte dall’edizione 2018, anno in cui il Comitato direttivo ha modificato il regolamento dando a ciascun Amico della domenica l’opportunità di segnalare singolarmente, con il consenso dell’autore, un’opera meritevole di partecipare al premio. Nelle edizioni precedenti sono giunte 41 proposte (2018), 57 (2019) e 54 (2020). Spetta ora al Comitato direttivo scegliere i dodici titoli che si disputeranno l’edizione 2021. La dozzina sarà annunciata lunedì 22 marzo alle 12, mentre per la cinquina bisognerà attendere il 10 giugno. Voto finale l’8 luglio.

Ecco i libri proposti: