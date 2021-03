Foggia, plico con tre proiettili al sindaco di San Severo

BARI – Un plico contenente tre proiettili e’ stato recapitato al sindaco di San Severo (Foggia), Francesco Miglio, che ha denunciato l’accaduto alla Polizia e informato il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, che ha convocato una seduta del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Confidiamo con fermezza nel lavoro delle istituzioni e non ci lasciamo intimidire neppure da questo episodio – dichiara Miglio -. Il ripetersi di simili atti non trova precedenti nella storia della nostra citta’, abitata per larghissima parte da gente perbene, educata, laboriosa e civile. Intendiamo proseguire con onesta’, lealta’ e passione il nostro impegno per San Severo e per tutti i cittadini sanseveresi”.