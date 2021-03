Sanremo, Mollicone (FdI): “Achille Lauro con simbolo religioso, offesa a fede”

ROMA – “Sul palco dell’Ariston Achille Lauro si presenta con il Sacro Cuore di Gesù, simbolo religioso cristiano e di numerosi Stati e ricorrenza del calendario liturgico quest’anno sarà il 21 giugno, ledendo la sensibilità e la fede della maggioranza degli italiani”. Lo dichiara il commissario di Vigilanza Rai, deputato Federico Mollicone, in occasione della presentazione di CulturaIdentità.

“Chiediamo come sia stato possibile, senza bigottismi, che in uno show nazionalpopolare nessuno abbia vigilato. È uno dei motivi per cui riteniamo che la direzione artistica debba tornare sotto il controllo di Rai“, conclude.