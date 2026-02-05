VIDEO | La fiamma scalda il Duomo di Milano; i capi di Stato alla Fabbrica di Vapore, Mattarella: “I valori olimpici ispirino i governi”

di Maria Carmela Fiumanò e Redazione Web

MILANO – La Torcia avanza con i passi di ‘stella’, verso la destinazione finale della giornata: è arrivata in serata a piazza Duomo, a Milano. Ultima tedofora in ordine di tempo è stata l’étoile Nicoletta Manni, investita del trasporto della fiamma olimpica nella sessantesima e penultima tappa, fino al braciere di piazza Duomo. Quasi in contemporanea, alla Fabbrica del Vapore, il presidente delle Repubblica, Sergio Mattarella, in serata ha fatto gli onori di casa alla cena di benvenuto per i Capi di Stato e di governo dei Paesi partecipanti.

Al suo arrivo alla Fabbrica di Vapore, il presidente della Repubblica Mattarella, ha salutato il vicepresidente Usa J.D. Vance e il segretario di Stato americano Marco Rubio, tra gli ospiti della cena di benvenuto, e poi ovviamente anche gli altri partecipanti, tra cui i reali di Olanda e il presidente albanese Bajram Begaj.

GIOCHI 2026, MATTARELLA: “UN ONORE PER L’ITALIA OSPITARLI”

“L’Italia è onorata di ospitare la XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Sono lieto di potermi rivolgere a coloro che curano la dimensione sportiva della vita internazionale, quella che rappresenta valori di collaborazione e promuove eventi globali di incontri all’insegna della lealtà nelle relazioni tra popoli e persone. Ne risulta testimoniata l’unicità della famiglia umana”.

Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’indirizzo di saluto in occasione della cena di benvenuto alla Fabbrica del Vapore offerta dalla Presidente del C.I.O. Kirsty Coventry per i capi di Stato e di governo dei Paesi partecipanti ai giochi Olimpici di Milano Cortina.

MATTARELLA: “I VALORI OLIMPICI DI PACE E DIALOGO ISPIRINO I GOVERNI”

“L’auspicio che i valori olimpici divengano ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati”. Lo esprime il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’indirizzo di saluto alla platea di capi di Stato e di governo.

“Come è noto- aggiunge Mattarella- l’Assemblea Generale dell’Onu, approvando la Tregua Olimpica, ha esortato i Paesi membri a cooperare con il Comitato Olimpico Internazionale e con il Comitato Internazionale Paralimpico per promuovere la pace e la comprensione umana, il dialogo, la tolleranza, la riconciliazione. È questo il significato del motto olimpico: ‘Citius, altius, fortius, communiter’, più veloce, più in alto, più forte, insieme. Lo dimostreranno nei Giochi gli atleti, accomunati da talento, impegno, sacrifici per migliorarsi costantemente. Quelle parole non sono soltanto un programma sportivo: dovrebbero essere – sono – un programma cui dovrebbero ispirarsi tutti i governi del mondo nelle relazioni tra di loro. È quel che tutti i popoli desiderano e attendono. Ne è stata manifestazione l’entusiasmo che, in Italia, ha accolto la Fiamma Olimpica nel viaggio fin qui lungo strade, piazze, borghi”.

MATTARELLA: “LA PIÙ AMPIA PARTECIPAZIONE FEMMINILE DI SEMPRE”

“L’Italia rivolge un caloroso benvenuto alle atlete e agli atleti provenienti da tanti Paesi, con la più ampia partecipazione femminile di sempre”.

Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’indirizzo di saluto in occasione della cena di benvenuto alla Fabbrica del Vapore.

PACCHERI E COTOLETTA ALLA MILANESE, IL MENÙ DELLA SERATA

Paccheri alla Vittorio, la classica cotoletta milanese di vitello, servita con crema allo zafferano e nuvola di patate e gremolada. Nei calici, come vino bianco il Venezia Giulia Dut’un (2022) e il Maurizio Zanella Rosso del Sebino (2021). Per dessert un classico dei dolci italiani, il tiramisù e una “Kermesse di dolci’, con assortimento di mignon accompagnati da Ben Ryé Donnafugata del 2023. Per concludere caffè Vergnano e un selezione di tea. È il menù della cena alla Fabbrica del Vapore offerta dal presidente del Cio, Kirsty Coventry, ai capi di Stato e di governo dei Paesi partecipanti ai giochi Olimpici di Milano Cortina.

IL TOUR DELLA TORCIA A MILANO

Si è chiuso con il suo arrivo al Duomo di Milano il tour odierno della torcia nella città meneghina, arrivata oggi pomeriggio, accolta da folle di cittadini, impegnati a seguire la staffetta di tedofori: prima della ballerina Manni, a trasportarla sono stati nomi dal calibro delle tenniste Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, il cantante Mahmood, la star del K-pop Sunghoon, l’astronauta Luca Parmitano, l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu, per citarne solo alcuni.

La fiamma oggi è entrata ufficialmente a Milano alle 13.56, da via Lorenzi, vicino al villaggio olimpico, ha raggiunto la metropolitana di Bolivar, poi piazza Wagner, Tre Torri, Conciliazione, Sant’Ambrogio, Sforza Policlinico, Porta Venezia e l’arrivo in piazza San Babila. L’ultimo tratto della giornata ha portato la fiamma in piazza Duomo, al “celebration venue” della 60esima tappa del percorso olimpico. Domani, 6 febbraio, nel giorno della cerimonia di apertura, la fiamma attraverserà gran parte della città.

(photo credit: Davide Fiormonte/Fb e video credit: Milano Cortina 2026/Fb)