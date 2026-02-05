Nuovi criteri per i Comuni che possono dirsi montani

ROMA- E’ arrivata la nuova formulazione dei criteri per stabilire quando un Comune può dirsi montano. Sui tavoli della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza Unificata è approdata la revisione dei parametri per il nuovo decreto montagna. E, “grazie all’apertura dimostrata dal ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli, e al lavoro portato avanti in questi mesi, siamo riusciti ad ottenere un risultato significativo rispetto alla versione iniziale dello schema di Dpcm per tutelare la reale identità del nostro territorio. Il nuovo testo accoglie, infatti, i correttivi tecnici proposti, portando il limite dei Comuni considerati montani dagli iniziali 119 agli attuali 133, su un totale di 157, 14 in più rispetto alla prima bozza del decreto”. Lo annuncia l’assessore agli Enti locali e al riordino territoriale della Regione Veneto, Marco Zecchinato, parlando di “un passaggio importante per il nostro territorio”.

COSA CAMBIA? CONTA NON SOLO LA PENDENZA, MA ANCHE ALTITUDINE MEDIA E CONTANO CONFINI



Cosa cambia? Si è lavorato “su parametri concreti- spiega- sostenendo la necessità di criteri alternativi: non solo la pendenza, ma anche l’altitudine media superiore ai 350 metri e l’inclusione dei Comuni confinanti con media sopra i 300 metri. Questo ci ha permesso di recuperare realtà fondamentali nelle province di Verona, Vicenza e Treviso e nelle Unioni Montane, che rischiavano l’esclusione per semplici calcoli statistici”.

E PER CHI RESTA ESCLUSO DALLO STATUS DI MONTANO, ECCO CHE SI VALUTA LA DEROGA



Zecchinato conferma poi la strategia per i Comuni che restano fuori dall’elenco nazionale: “Per i centri che non rientrano in questa classificazione, la Regione potrà attivare la propria facoltà di deroga, ricomprendendo i Comuni esclusi attraverso i criteri regionali per l’accesso ai fondi Fosmit Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane). È un passo avanti fondamentale per garantire risorse e servizi a chi vive e lavora in montagna, evitando che criteri puramente statistici penalizzino realtà storicamente e geograficamente montane”.

L’INTESA NON TROVATA, E ALLA FINE “LA MONTAGNA HA PARTORITO UN TOPOLINO”

Ma sulla riclassificazione dei Comuni montani è “mancata l’intesa come avevamo ampiamente anticipato. Consideravamo sbagliati i criteri inseriti, a monte, nella legge, a valle non si poteva che arrivare ad un risultato non soddisfacente”, segnala l’assessore regionale alla Montagna dell’Emilia-Romagna, Davide Baruffi. Il quale nei prossimi giorni incontrerà i Comuni montani, sia quelli inclusi che quelli esclusi perchè “se la legge nazionale esclude, quella regionale resterà inclusiva. E dove il Governo toglie risorse agli esclusi, la Regione ripristinerà con propri mezzi l’equilibrio costruito in Emilia-Romagna in questi anni, da Rimini a Piacenza. E questo senza contrapposizione tra crinale e valle. Ma, al contrario, promuoveremo strategie di integrazione, cooperazione e solidarietà”.

IN EMILIA-ROMAGNA RESTANO 99 COMUNI MONTANI, ECCO CHI ENTRA E CHI ESCE



In Emilia-Romagna i Comuni montani erano 99, numero che si conferma con alcune variazioni in ingresso e in uscita. Restano esclusi, informa la Regione, Varano De’ Melegari per la provincia di Parma; Monte San Pietro, Sasso Marconi, Marzabotto, Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice per la provincia di Bologna; Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone per la provincia di Forlì-Cesena. Acquisiscono invece la montanità i Comuni di Alta Val Tidone, Piozzano, Travo, Gropparello, Lugagnano Val d’Arda e Vernasca per la provincia di Piacenza; Langhirano per la provincia di Parma; Modigliana e Civitella di Romagna per la provincia di Forlì-Cesena. “A conti fatti- aggiunge l’assessore- si è verificato quanto avevamo paventato: mesi di dannosa contrapposizione tra Alpi e Appennino, così come tra comuni di crinale e comuni collinari. E tutto questo per cosa? Per decidere come distribuire 200 milioni tra 4.000 comuni: poco più erano, poco meno rimangono. Il confronto di queste ultime settimane, nonostante tutto, non è stato inconcludente: il provvedimento esce profondamente modificato rispetto all’impostazione iniziale. Abbiamo ridotto i danni e molti comuni inizialmente esclusi sono alla fine rientrati”.



“Nonostante il dissenso di impostazione che ci ha visto contrapposti- conclude poi Baruffi- riconosco al ministro Calderoli la disponibilità a modificare non poco il provvedimento, rendendo gli effetti negativi piuttosto contenuti. Anche per questo, però, torniamo a chiedere al Governo se questa non-riforma valesse davvero la pena, visto che, numeri alla mano, la montagna ha partorito un topolino”.