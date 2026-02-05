Milano Cortina 2026, l’Italia Hockey femminile fa festa all’esordio: Francia KO

ROMA- L’Olimpiade di Milano Cortina parte con una bella sorpresa-impresa per l’Italia femminile di hockey ghiaccio. Le azzurre hanno infatti battuto 4-1 la più quotata Francia.
Festa grande all’Arena Santagiulia, nel capoluogo lombardo, con oltre 9.300 spettatori sugli spalti.
Il prossimo appuntamento di questa fase preliminare per le ragazze del ct Eric Bouchard è in programma sabato alle ore 14.40 contro la Svezia.
(photo credit: Italia Team/ Fb)