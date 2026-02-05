Daniela Vergara in lacrime ricorda Luca Giurato: “Mi manca tutto di lui, anche i difetti”

ROMA – Per la prima volta dalla scomparsa del marito Luca Giurato, avvenuta un anno e mezzo fa a causa di un infarto, Daniela Vergara ha deciso di raccontare pubblicamente il dolore e l’amore di una vita. Lo ha fatto nella puntata odierna de La Volta Buona, dove è stata ospite per ricordare il giornalista con parole intime, ironiche e profondamente commosse.

Vergara ha parlato di ciò che più le manca del marito, soffermandosi anche sui suoi difetti, raccontati con tenerezza: “Mi manca tutto di lui, anche i difetti. Era disordinato, io che ho bisogno delle cose quadrate, dell’agenda, lui un improvvisatore, se non sta con una che ha bisogno di schemi. Le ore che ho passato in macchina ad aspettare lui, il ritardo era una cosa normale, il suo difetto più grande e lo dico in modo paradossale è che si faceva perdonare tutto. Quando lui è andato al Tg1, a fare la rassegna stampa, poi ha continuato, ed è stato un trampolino di lancio, io gli ho dato tanti consigli, per fortuna non ne ha ascoltato neanche uno”.

Parlando della loro unione, Vergara ha concluso con parole cariche di emozione:

“Non si riesce mai a dire tutto, tra due persone che stanno insieme da tanto tempo, non c’è mai un momento, un tempo in cui si esaurisce la voglia di comunicare, la voglia di vivere insieme.

Lui non conosceva l’invidia, non conosceva la concorrenza, lui ha sempre aiutato le persone“.