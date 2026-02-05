giovedì 5 Febbraio 2026

FOTO| Olimpiadi 2026, la street artist Laika contro la presenza dell’Ice ai Giochi

L'opera, dal titolo "Ice Out!", è apparsa davanti alla sede del Coni in viale Tiziano a Roma

Data pubblicazione: 5-2-2026 ore 10:19Ultimo aggiornamento: 5-2-2026 ore 10:19

ROMA – Alla vigilia della giornata di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 è apparsa, davanti alla sede del Coni in viale Tiziano a Roma, la nuova e provocatoria opera della street artist Laika, dal titolo ‘ICE OUT!’. Il poster ritrae un agente dell’Ice che spara a uno ski jumper e una montagna rovesciata con il logo dei Giochi Olimpici, in cui il cerchio rosso si trasforma in un mirino.

La presenza dell’agenzia anti-immigrazione è inammissibile– dichiara l’artista- Negli ultimi mesi tutto il mondo ha visto il suo vero volto: squadracce alle dipendenze di Trump, razziste e violente, che compiono veri e propri rastrellamenti in stile Gestapo. Sono coloro che hanno sparato in volto a Renee Good, che hanno crivellato di colpi l’infermiere Alex Pretti e che hanno arrestato Liam Conejos Ramos, un bambino di soli cinque anni“.

Secondo Laika, con la presenza dell’Ice ai Giochi “si uccidono valori fondamentali della Carta Olimpica, come la solidarietà e la lotta alle discriminazioni, valori che affermano il principio secondo cui lo sport è al servizio dello sviluppo armonico dell’uomo, per favorire l’avvento di una società pacifica impegnata a difendere la dignità umana”.

