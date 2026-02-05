Cartabianca, l’opinionista Marina La Rosa: “Vannacci avrà le dimensioni ridotte del pene come Mussolini?”

ROMA – Durante la puntata di ieri del talk È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, la discussione politica ha preso una piega inaspettata quando l’opinionista Marina La Rosa ha fatto una battuta che ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

Nel corso del dibattito sulla recente uscita di Roberto Vannacci dalla Lega e sulla nascita del suo nuovo partito Futuro Nazionale, La Rosa, nota al grande pubblico come ex concorrente del Grande Fratello, ha fatto un parallelo tra il comportamento virile del generale e quello di Benito Mussolini, sostenendo che entrambi hanno puntato su un’immagine muscolare per mascherare un senso di insicurezza. Ma il momento che ha fatto discutere è arrivato subito dopo, quando La Rosa ha detto: “Sarebbe interessante sapere se Vannacci ha anche un’altra caratteristica di Mussolini, cioè le dimensioni ridotte del pene“.

La frase è stata accolta con stupore e imbarazzo in studio. E sui social si è subito scatenato il dibattito sollevando critiche da parte di commentatori e parte del pubblico dei social.