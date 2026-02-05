Luca Jurman vocal coach di Fedez a Sanremo 2026: “Rispondo all’aiuto per insegnare a evitare l’uso dell’autotune”

ROMA – Il Festival di Sanremo 2026 andrà in scena tra meno di 20 giorni e i cantanti in gara sfruttano queste ultime settimane per prepararsi al meglio. È il caso di Fedez che ha scelto Luca Jurman come vocal coach per la nuova avventura al Teatro Ariston dove gareggerà insieme a Marco Masini con “Male necessario”, brano scritto dai due con Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino e prodotto da Federica Abbate, Nicola Lazzarin, Alessandro La Cava. Nella serata delle cover, al duo si unirà il violoncellista Hauser nell’interpretazione di “Meravigliosa creatura” di Gianna Nannini.

Sui social, i commenti alla collaborazione di Fedez e Jurman sono stati tanti, in particolare sul fatto che l’ex professore di Amici abbia criticato l’utilizzo dell’autotune nella musica. Così è lui stesso a chiarire le cose per “evitare di trovare il nero dove il nero non c’è”.

JURMAN COACH DI FEDEZ: “QUANDO UN RAPPER CHIEDE DI STUDIAE ANTIETICO NON INSEGNARGLI L’ARTE DEL CANTO DOPO AVERLO CRITICATO”

“Il motivo per cui rispondo all’aiuto è per insegnare ad evitarlo (l’uso dell’Autotune), o almeno farlo diventare davvero una scelta e non una necessità per nascondere i problemi! Mi sembra chiaro!

Perché scegliere di usarlo (benché io non sia mai d’accordo nel farlo) come qualcuno dice di volerlo fare per effetto è differente dal coprire le proprie ‘magagne’!!”, scrive Jurman.

“Certo, il tempo è davvero poco, forse questa scommessa almeno arriverà a trasferire l’amore per imparare la bellezza del cantare, e quando un rapper che ha un peso per i fatti suoi, che avrebbe potuto fregarsene e continuare come sempre ha fatto, chiede in modo umile di studiare per migliorare…sarebbe anti etico non insegnargli l’arte del canto, specialmente dopo averlo io criticato in modo pesante per anni, come appunto ho sempre fatto verso lo stesso Fedez!”, sottolinea ancora il coach.

Poi aggiunge: “Quindi, perché non guardare il bello di questo??? Dopo tante lotte …si cerca un piano d’incontro! Almeno proviamoci, anche se il tempo è tiranno! Grazie a tutti quelli che capiranno che le vittorie arrivano con chi poi cerca e trova le soluzioni, come sempre faccio anche nelle mie critiche, si trova il difetto e si dà la soluzione, sta all’allievo o a chi riceve la critica voler migliorare, a chi insegna il dovere di farlo!”.

“Il cambiamento nella musica di oggi può avvenire solo avvicinando le culture e studiando, anzi, speriamo che inizino tutti a studiare come si deve, almeno la ‘nostra’ musica potrebbe tornare ad essere di nuovo all’altezza del mondo artistico internazionale! Io continuerò a combattere per questo! Sempre! Fatelo anche voi!”, conclude.

L’INCONTRO TRA JURMAN E FEDEZ

La collaborazione tra Luca Jurman e Fedez è nata dopo l’ospitata del produttore e vocal coach a Pulp Podcast, che il rapper milanese conduce insieme a Mr Marra. Proprio in quella puntata, Jurman ha lanciato la sfida a Fedez per provare a ottenere un miglioramento vocale insieme.