Napoli, agguato ad Arzano: morto un 52enne, ferito un 25enne

Sono in corso le indagini per chiarire dinamica e matrice. I due sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco mentre si trovavano in auto

Data pubblicazione: 5-2-2026 ore 9:11Ultimo aggiornamento: 5-2-2026 ore 9:18

di Carmen Credendino e Nadia Cozzolino

NAPOLI – Un 52enne e un 25enne sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco mentre si trovavano in auto ad Arzano (Napoli), in via Sette re. Il 52enne è stato ferito al dorso ed è morto sul colpo, il più giovane è stato ferito al braccio ed è ricoverato all’ospedale di Giugliano in Campania.

Sul posto i carabinieri della tenenza locale e della sezione operativa di Casoria dopo una chiamata al 112 di alcuni residenti. Sono in corso le indagini per chiarire dinamica e matrice. I rilievi sono cura del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

L’uomo ucciso si chiamava Rosario Coppola ed è stato raggiunto cinque volte, in più parti del corpo, da colpi d’arma da fuoco. La persona ferita è Antonio Persico, 25 anni, colpito da un solo proiettile al braccio destro, è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale dove è ancora in osservazione. Non è in pericolo di vita.

