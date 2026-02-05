Roma, il trenino di Ostia parzialmente interrotto per 10 giorni

ROMA – Da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio e poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio, la ferrovia Metromare sarà parzialmente interrotta nella fascia oraria 11 – 16:30. La tratta interessata è quella tra Porta San Paolo e Magliana.

Cotral informa che a Roma, “per lavori di riqualificazione straordinaria delle pensiline e delle banchine della stazione di Porta San Paolo, eseguiti dal gestore dell’infrastruttura Astral Spa, la linea Metromare sarà parzialmente chiusa nella tratta Porta San Paolo-Magliana nelle seguenti giornate e fasce orarie: dal 9 al 13 febbraio e dal 16 al 20 febbraio dalle ore 11 alle ore 16.30. Durante questi orari i treni non effettueranno servizio nella tratta sospesa“.

La circolazione ferroviaria resterà invece regolare tra le stazioni di Magliana e Cristoforo Colombo, dove il servizio proseguirà secondo la programmazione ordinaria.

“S’invitano i passeggeri a considerare eventuali maggiori tempi di percorrenza e a consultare i canali informativi ufficiali per aggiornamenti in tempo reale” conclude Cotral.