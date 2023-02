VIDEO | L’attivista: “Ora basta violare i diritti umani in Perù”

ROMA – In Perù stanno compiendo violazioni dei diritti umani che vanno fermate subito con l’avvio di un dialogo tra le parti politiche e sociali: è l’appello di Michelle Rivera, fondatrice a Bologna di Sonrisas Andinas, una ong animata da persone originarie del Paese latinoamericano.

Lo spunto, in un’intervista con l’agenzia Dire, a margine della quarta edizione del Summit nazionale delle diaspore, sono i disordini seguiti in diverse regioni del Perù alla destituzione e all’arresto del presidente Pedro Castillo. Al suo posto, in Parlamento, ha giurato la ex vice Dina Boluarte. Disordini, con spari sui dimostranti e decine di vittime, sono proseguiti per settimane.

LEGGI ANCHE: A Lima in Perù studenti e contadini insieme contro governo Boluarte: mense e posti letto all’Università

A segnare la mobilitazione sono sia il sostegno a Castillo che la richiesta di elezioni anticipate. “Nella comunità in Italia ci sono opinioni differenti ma una cosa sulla quale tutti sono d’accordo è che c’è bisogno di dialogo” sottolinea Rivera. “Non voglio dire chi ha ragione e chi torto ma bisogna smettere di commettere violenze e di violare i diritti umani, perché è quello che in Perù sta accadendo“.