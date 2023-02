In Valle d’Aosta torna ‘Due mesi in positivo’, il servizio civile regionale

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 5 feb. – Torna anche quest’anno in Valle d’Aosta ‘Due mesi in positivo’, il servizio civile regionale. La giunta ha approvato il bando per la presentazione dei progetti da proporre ai giovani valdostani dai 16 ai 18 anni che aderiranno all’iniziativa. Gli enti accreditati al Servizio civile Nazionale o all’Albo Regionale di Servizio civile interessati possono presentare il proprio progetto esclusivamente online, all’indirizzo pec [email protected], entro il 27 febbraio.

Il bando e i relativi allegati sono scaricabili sul canale tematico “Servizio civile” del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta al link https://www.regione.vda.it/serviziocivile/default_i.asp e sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili al link https://giovani.regione.vda.it/home. Una volta approvati i progetti e iindividuati i posti da assegnare, l’amministrazione regionale comunicherà le date di apertura e chiusura delle iscrizioni e la modalità di presentazione della candidatura.

“L’iniziativa- spiega l’assessore regionale alle Politiche giovanili Luciano Caveri- è un’importante occasione per la crescita dei nostri giovani come cittadini, affinché siano più sensibili alla cultura della solidarietà e del servizio alla comunità, attraverso la consapevolezza del valore rappresentato dalle rispettive azioni solidali e di mutuo aiuto volontario”.