Meloni: “Tra 5 anni saremo ancora qui”. E su Rocca: “Per il Lazio è un’eccellenza”

ROMA – “Con questo Governo tra 5 anni saremo ancora qui. E in quel momento non guarderò il consenso ma i dati sull’occupazione, sul prodotto interno lordo. Se saranno positivi il consenso arriverà”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni durante la convention elettorale a sostegno della candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio.

MELONI: “ROCCA ATTACCATO PER SUO PASSATO, SOLITE IPOCRISIE”

“Quando abbiamo scelto il candidato per la Regione Lazio abbiamo scelto in grande. Francesco Rocca è un’eccellenza italiana conosciuta nel mondo. E’ stato attaccato nel suo passato perchè da giovane ha sbagliato. E ha deciso di cambiare dedicandosi al volontariato. Trovo che ci sia un’ipocrisia enorme nel fatto che venga attaccato per la sua storia dagli stessi che ci dicono che il carcere duro è troppo duro e che l’ergastolo ostativo non va bene perchè il condannato deve essere rieducato e che bisogna legalizzare le droghe leggere. La sinistra non sta facendo campagna elettorale elencando i risultati raggiunti, evidentemente non ne sono convinti neanche loro…”, prosegue Meloni.

E tornando sul caso di Alfredo Cospito al 41 bis dice: “Come credo che lo Stato non debba trattare con la mafia credo allo stesso modo che lo Stato non debba trattare con chi lo minaccia”.