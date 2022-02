Berlusconi: “Forza Italia protagonista del rinnovamento del centrodestra”

ROMA – “Forza Italia vuole e deve essere protagonista del rinnovamento del centrodestra alternativo alla sinistra. Un centrodestra che sarà chiamato a governare dalla maggioranza degli italiani in occasione delle prossime elezioni politiche. L’azione di governo non potrà che essere ispirata ai valori del Ppe: europeismo, atlantismo, garantismo, libertà e cristianesimo“. Così in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha riunito oggi ad Arcore il coordinatore nazionale, i capogruppo e i principali dirigenti del partito.

“L’anno che ci separa dal voto – sottolinea Berlusconi – dovrà vedere Forza Italia impegnata a sostenere il governo al fine di risolvere i problemi che interessano agli italiani: lotta al coronavirus, riforme del fisco, della burocrazia e della giustizia, attuazione del Pnrr e di politiche finalizzate a contrastare l’inflazione e a ridurre il costo dell’energia, dal momento che imprese e famiglie sono costrette a pagare bollette insostenibili”.

