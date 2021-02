Giornata Nazionale contro il bullismo, domenica il webinar della Lazio Nuoto ‘Sbulloniamoci’

ROMA – Domenica 7 febbraio, dalle 10.00 alle 11.30 la S.S. Lazio Nuoto sarà online con il Webinar di “Sbulloniamoci” in occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. La campagna, promossa con il contributo della Regione Lazio e con il coordinamento di Talent2Scale, e partita lo scorso gennaio, nasce con l’intento di sensibilizzare, promuovere ed educare i giovani alla cultura del rispetto, della lealtà e dei sani principi sportivi. È proprio per questo motivo che la S.S. Lazio Nuoto ha organizzato per il fine settimana un webinar, che metterà a confronto esperti e rappresentanti della società, per affrontare il tema del bullismo e del cyberbullismo da ogni angolazione: da quello giuridico a quello psicologico passando per lo sport.

Il webinar di “Sbulloniamoci” avverrà in diretta tramite piattaforma zoom, accessibile gratuitamente da qualsiasi dispositivo elettronico sulla pagina Facebook della SS. Lazio Nuoto: www.facebook.com/S.S.LazioNuoto.

IL PROGRAMMA

Moderatori: Federico Marietti – giornalista; Avv. Daniele Sterrantino – Vice Presidente Lazio Nuoto Saluti iniziali: Massimo Moroli – Presidente Lazio Nuoto; Antonio Buccioni – Presidente Polisportiva S.S. Lazio Intervengono: Antonio Affinita – Direttore Generale Moige Movimento Italiano Genitori – “Il ruolo dei genitori nel contrasto al fenomeno”; Avv. Jacopo Marzetti – Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio “Bullismo. Sport e salute psicofisica”; Dott.ssa Adelia Lucattini – Psicologa e Psicoterapeuta “Bullismo. Il disagio di bulli, vittime e genitori. Origine, esperienze, possibili soluzioni possibili”; Avv. Daniele Sterrantino – Vice Presidente Lazio Nuoto e Pallanuoto – “Profili di rilevanza giuridica del bullismo e cyberbullismo, la legge 71/2017 in materia”; Riccardo Vernole – Commissario Tecnico Nazionale Nuoto Paralimpico – “La disabilità e lo sport: orgoglio e difficoltà”; Polizia di Stato – Roberto Giuli – Polizia Postale “Il ruolo delle istituzioni”.