M5s, Lannutti twitta articolo su ‘Draghi e l’alta finanza massonica’

ROMA – Nel gennaio 2019 il senatore M5S Elio Lannutti inciampò in un tema a dir poco scandaloso, rilanciando un articolo che parlava delle “13 famiglie che comandano il mondo” derivando dal “Gruppo dei Savi di Sion”, tema legato ai famigerati ‘Protocolli dei Savi di Sion’. Si trattava di un falso creato dall’Ochrana, la polizia segreta zarista, nei primi anni del 1900, tra i testi base dell’antisemitismo vecchio e nuovo. Il post era del 20 gennaio 2019 e Lannutti, a onor del vero, all’infuriare delle polemiche, lo rimosse scusandosi: “Condividere un link non significa condividere i contenuti, da cui comunque prendo le distanze- scrisse- Ci tengo a sottolineare che non sono, ne’ sarò mai antisemita“.

Poco fa, però, Lannutti ha rilanciato sul suo profilo Twitter un pezzo preso dall’oscuro blog ‘Iacchite’, per il quale ‘la libera informazione parte da Cosenza’. Ecco, l’articolo si intitola ‘Mario Draghi, servitore dell’alta finanza massonica internazionale e dei poteri forti’.

Leggendolo si ‘scopre’ che “il 2 giugno del 1992” il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi “partecipa a una ‘crociera’ sul lussuoso yatch (sic) ‘Britannia’ della regina Elisabetta d’Inghilterra che incrocia a largo di Civitavecchia. Tra i passeggeri- si legge ancora- figurano i rappresentanti delle banche più importanti e dell’alta finanza ‘giudaico-anglosassone’, Barings, Barchlay’s (sic) e Warburg, il banchiere e speculatore internazionale George Soros e, per l’Italia, Mario Draghi, Beniamino Andreatta, collaboratore di Prodi, e, sembra, il ministro del Tesoro Barucci”. Forse il senatore Lannutti non ha letto bene l’articolo prima di diffonderlo sul suo account Twitter. L’articolo è disponibile qui.