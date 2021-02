De Luca: “Draghi come Cristo, uomo votato al martirio”

NAPOLI – “Tanta solidarietà per Mario Draghi, un uomo saggio e mite che mi è apparso un po’ come un Cristo quando ha cominciato a fare i colloqui con i cespugli e lui era seduto lì a quel tavolo. Tanta solidarietà per un uomo votato al martirio che dovrà fare i conti con problemi drammatici”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook.

“La chiamata di Draghi – aggiunge il governatore – è stato un colpo d’ala da parte di Mattarella, una personalità di grande rilievo e prestigio internazionale. Abbiamo respirato aria nuova da quando ha cominciato a parlare: grande semplicità e sobrietà dopo un decennio di demagogia fatta di supponenza e incompetenza, un decennio nel quale non siamo stati capaci di approvare uno straccio di riforma istituzionale che strappasse l’Italia dalla palude della politica politicante che abbiamo conosciuto in queste settimane”.