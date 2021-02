Tg Scuola, edizione del 5 febbraio 2021

– SAFER INTERNET DAY, CONCLUSI I LAVORI DELLO YOUTH PANEL DI GENERAZIONI CONNESSE

Si è conclusa la settimana di formazione dello Youth panel’, il gruppo di consultazione giovanile italiano del ministero dell’Istruzione e della Commissione Europea per la sicurezza in rete. Nuove tecnologie, giornalismo multimediale e uso positivo dei social. Questi alcuni degli argomenti affrontati negli incontri pomeridiani online con i giornalisti dell’agenzia di stampa Dire. Attraverso domande e dibattiti i circa 40 giovani, due per ogni Regione italiana, si sono preparati alla diciottesima edizione del ‘Safer Internet Day’ 2021, in programma il 9 febbraio, giornata mondiale per la sicurezza in Rete.

– GLOBAL TEACHER PRIZE 2021: APERTE LE CANDIDATURE

Si è aperta la settima edizione del Global Teacher Prize, l’iniziativa in collaborazione con l’Unesco che premia i più interessanti progetti nel campo dell’educazione. Quest’anno il premio si arricchisce anche con il Global Student Prize, lanciato dalla Varkey Foundation. Un milione di dollari il premio per gli insegnanti, 50mila dollari quello per gli studenti. I premi racconteranno storie stimolanti da entrambe le facce del mondo dell’educazione, e metteranno in luce il grande lavoro degli insegnanti e la promessa rappresentata dagli studenti più brillanti.

– SCUOLA, L’INCLUSIONE AL CENTRO DEL VIDEO DELL’IC PORTELLA DELLA GINESTRA

“Cambiare il mondo cominciando dalla scuola” è il motto che l’istituto ‘Portella della Ginestra’, di Vittoria, in provincia di Ragusa, ha voluto rappresentare in un video. Riprese di beni storici e paesaggi naturali che caratterizzano il patrimonio culturale della cittadina nel ragusano, si alternano ai luoghi dello studio e del sapere, in cui i protagonisti sono gli alunni. “La nostra convinzione- afferma la dirigente scolastica Daniela Mercante- è che, a scuola, si possa cambiare il destino dell’umanità perché è un equilibratore sociale, in cui le differenze non devono essere tradotte in disuguaglianze”.

– DIDACTA, BIONDI (INDIRE): “È TEMPO DI TRASFORMAZIONE GLOBALE”

Innovazione. È questa la parola chiave presentata da Giovanni Biondi, presidente di Indire, per introdurre i lavori di Didacta, la fiera per la scuola in programma online dal 16 al 19 marzo. In un video su Facebook il numero uno dell’istituto nazionale di ricerca sull’innovazione educativa ha detto che la trasformazione della scuola dovrà abbracciare tutte le dimensioni: dagli strumenti alle metodologie didattiche, dagli spazi all’organizzazione dei contenuti.