La mamma coraggio Valeria: “I nostri figli né protetti né tutelati”

ROMA – Cappotto rosso, passo svelto, una borsa a tracolla, Valeria, ricercatrice scientifica, è una mamma coraggio. Lei per sua figlia improvvisò tempo fa una serenata. Questa mattina invece, davanti al Tribunale per i minorenni di Roma, in via dei Bresciani, ha portato la sua solidarietà a Laura Massaro, che rischia di perdere suo figlio per 2 CTU che l’accusano di alienazione parentale, una delle quali rinviata a giudizio.



“Nei tribunali noi mamme siamo processate come nel 1600– ha dichiarato Valeria alla Dire- la nostra società ha un problema e un pregiudizio anche nella giustizia”. E sui minori e l’impatto della legge 54 sulla bigenitorialità, per la cui abolizione il Comitato madri contro la violenza istituzionale ha lanciato numerosi appelli, Valeria ha aggiunto: “Non protegge e non tutela i bambini, perché troppo spesso viene applicata in modo cieco anche laddove vi sia violenza perpetrata dai padri”.