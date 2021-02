Perché Sanremo è Sanremo… anche senza il pubblico

ROMA – Basta continuare a ripetere che non sarà la stessa cosa. Non è la stessa cosa niente da quasi un anno. Nonostante l’assenza del pubblico, però, Sanremo è Sanremo e sono convinto che potrà divertire, coinvolgere e appassionare comunque. La musica arriverà nelle case degli italiani, che magari, a conti fatti, saranno anche di più del solito davanti alla tv, e le polemiche non mancheranno. Ascolteremo le canzoni, discuteremo con familiari e amici sui nostri artisti preferiti e su quelli che non ci piacciono, commenteremo la conduzione di Amadeus e i vestiti di tutte e tutti i protagonisti. E alla fine, come sempre, ci divideremo sul nome del vincitore. Insomma, vietato pensare a un Sanremo in tono minore. Questa è una edizione che resterà nella storia, con il palco che si (ri)prenderà il ruolo di protagonista ‘unico’ di un Festival blindato e senza eventi collaterali. Tutti, dai cantanti in gara a chi lavora dietro le quinte, devono quindi dare ancora di più per regalarci un grande spettacolo. Perché alla fine si dica che Sanremo è stato Sanremo.