Rimosso murale dedicato al 17enne ucciso durante una rapina a Napoli

NAPOLI – Il murale in via dei Tribunali a Napoli dedicato a Luigi Caiafa, 17enne ucciso dalla polizia durante una rapina lo scorso 4 ottobre, è stato rimosso. Il Comune, a seguito delle ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi emanate in merito, dopo aver ricevuto riscontro da parte degli uffici comunali circa l’estraneità del condominio, ha provveduto nella mattinata al ripristino della situazione preesistente.

Nell’ambito dell’intervento in via dei Tribunali sono poi state rimosse alcune fioriere collocate abusivamente, il faro che illuminava il murale e alcuni paletti, anch’essi abusivi. È stato inoltre rimosso, dopo il dissequestro della procura, un altarino abusivo. Le operazioni sono state eseguite da Asia, Napoli Servizi e dai vigili del fuoco mentre la polizia municipale e le forze dell’ordine – polizia, carabinieri e guardia di finanza – hanno assicurato la tutela dell’ordine pubblico.



