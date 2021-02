Tutti pazzi per Super Mario Draghi: sui social esplode #quellavoltacheDraghi

ROMA – Mario Draghi salvatore della patria. Almeno secondo gli utenti di Twitter, dove, ironicamente, da questa mattina si stanno moltiplicando ‘i cinguettii’ che inneggiano alle fantomatiche prodezze, passate e future, del probabile prossimo presidente del Consiglio. Maometto va alla montagna? Nel caso di Draghi avviene il contrario, suggerisce un utente. E sempre in tema biblico vi ricordate ‘#quellavoltacheDraghi scrisse una lettera ai Corinzi, e i Corinzi risposero’?’, scrive un secondo. C’è anche un fotomontaggio della sacra sindone con il viso di Draghi al posto di quello di Cristo: ‘#quellavoltacheDraghi dormì…e il suo lenzuolo diventò sacro’, la didascalia. Ci sono poi i tweet ‘storici’ (#quellavoltacheDraghi sfondò Porta Pia con il solo sguardo, #quellavoltacheDraghi vide Martin Luther King e gli disse: “Secondo me tu hai un sogno”) quelli a tema Covid (#quellavoltacheDraghi disse a uno scienziato di Wuhan: “A me quel pipistrello poggiato su quel ramo non mi convince”, “#quellavoltacheDraghi incontrò la variante inglese di SARS CoV2 e la fece entrare nell’Euro) e naturalmente quelli di natura economica (#quellavoltacheDraghi fu contattato da un call center e convinse l’operatore a cambiare banca, #quellavoltacheDraghi disse a #Bezos: “Ehi ma perché non li spedisci quei pacchi che tieni sempre in garage?).

#quellavoltacheDraghi scese dal letto con il piede sbagliato ma ebbe ugualmente una grande giornata. — Paolo Moretti (@__pm90) February 5, 2021

#quellavoltacheDraghi si è laureato facendo i complimenti alla commissione perché erano davvero preparati — Maria Laura (@MariaLaura_Bis) February 5, 2021

#quellavoltacheDraghi aprì la lavatrice e trovò tutti i calzini appaiati. — Free Ariello (@stedan63) February 5, 2021

#quellavoltacheDraghi mangiò un pacchetto di Fonzies senza leccarsi le dita, ma godette lo stesso. — Amy grata (@RamonaMnf) February 5, 2021