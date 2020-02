Sanremo, cantanti e ospiti della seconda serata

SANREMO – Dopo lo straordinario risultato degli ascolti, il Teatro dell’Ariston si prepara ad accogliere la seconda puntata del 70esimo Festival di Sanremo, in programma su Rai Uno fino all’8 febbraio. A guidare la seconda puntata con Amadeus ci saranno Sabrina Salerno e le giornaliste del Tg1 Laura Chimenti e Emma D’Aquino. Molto attesa sul palco, la reunion dei Ricchi e Poveri che riproporranno i loro successi. Tra gli ospiti speciali anche Zucchero, che canterà due suoi brani recenti e la storica ‘Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica’, Gigi D’Alessio, che torna all’Ariston a vent’anni da ‘Non dirgli mai’, e Massimo Ranieri che, insieme a Tiziano Ferro, canterà ‘Perdere l’amore’. Inoltre, dopo l’emozionante perfomance di ieri con ‘Almeno tu nell’universo’ di Mia Martini, Ferro questa sera proporrà un medley con tre dei suoi successi: ‘Sere nere’, ‘Il regalo più grande’ e ‘Per dirti ciao’.

Sanremo accoglierà anche il ritorno di Fiorello, ospite fisso dello show insieme a Tiziano Ferro, in veste di cantante. “Canterò l’inedito ‘La classica canzone di Sanremo’”, ha detto ‘Fiore’ scherzando. “Se fosse stata in gara- ha continuato lo showman- avrebbe vinto qualcosa”. Atteso sul palco anche Paolo Palumbo: il malato di Sla più giovane d’Europa nonché autore Siae. Il giovanissimo artista presenterà il brano ‘Io sono Paolo’. All’inaugurazione di Casa Siae, che si è tenuta ieri 4 febbraio, Palumbo ha annunciato la decisione di rinunciare ai proventi della canzone per devolverli all’Associazione ‘Finalmente abili’, di cui è fondatore, per la costruzione di un centro polifunzionale per malati gravi in Sardegna. Anche la Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae) rinuncerà alle commissioni della canzone e sosterrà l’associazione con una donazione di 10.000 euro.

SANREMO, SCALETTA SECONDA PUNTATA

La gara di Sanremo si aprirà con le ‘Nuove Proposte’. Gabriella Martinelli e Lula si confronteranno con Fasma. Matteo Faustini, invece, con Marco Sentieri. Il Festival della Canzone Italiana proseguirà con la gara dei big. Il primo ad esibirsi sarà Piero Pelù. A seguire, in ordine di uscita, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Levante, Pinguini Tattici Nucleari, Tosca, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Rancore, Junior Cally, Giordana Angi e Michele Zarrillo.