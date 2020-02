Giovane sindaca di Ruoti rappresenterà Anci Basilicata in commissione montagna

POTENZA – Sarà il sindaco di Ruoti, Anna Scalise, a rappresentare l’Anci Basilicata nella Commissione Anci nazionale per le politiche della montagna. A renderlo noto e’ il presidente dell’Anci Basilicata Salvatore Adduce.

Nell’ambito della Consulta nazionale Anci per i piccoli Comuni è stata istituita la Commissione per la montagna di cui fa parte un rappresentante per ogni Anci regionale.

“Anna Scalise, una delle giovani sindache della nostra Regione, ha dimostrato capacità amministrative, forza e creatività, caratteristiche comuni a tante giovani amministratrici lucane che servono in modo disinteressato la comunità“. Questo il commento di Salvatore Adduce, presidente dell’Anci Basilicata, che ha ricordato come “in una situazione particolarmente difficile all’inizio del suo mandato ha affermato il valore dell’autonomia del Sindaco non facendosi condizionare da alcuno. Sono certo – ha concluso Adduce – che anche nell’importante organismo nazionale dell’Anci saprà affermare tali valori”.