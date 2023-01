L’oroscopo del sesso: scopri chi ne farà di più nel 2023

ROMA – Buone notizie dal punto di vista dell’amore e del sesso per i nati sotto il segno dell’Ariete, del Leone e del Sagittario, i tre segni di Fuoco dello Zodiaco, che più degli altri saranno propensi a trasgredire e a tradire nel 2023, già a partire dal mese di gennaio. Parola di incontri-extraconiugali.com, il sito che ha analizzato la componente ‘astrale’ della tendenza alla trasgressione e al tradimento nell’anno appena iniziato.

BUONE NOTIZIE PER I NATI DELL’ARIETE, DEL LEONE E DEL SAGITTARIO

Secondo il portale dedicato agli incontri, gli Ariete si ritrovano con Venere in buon aspetto già dal terzo giorno di gennaio, ottenendone slancio e passione, mentre la ripartenza di Marte dal giorno 12 consentirà loro di esprimere la massima energia sessuale dell’anno. Il portale incontri-extraConiugali.com sottolinea come “essendo molto passionali ed amando particolarmente le avventure, non riusciranno a fare a meno di ‘rischiare’ e lanciarsi nel gioco di una relazione parallela”.

Anche i nati sotto il segno del Leone avranno una fortissima voglia di trasgredire durante tutto il mese. “Dal 12 di gennaio- precisa il fondatore del sito, Alex Fantini- Marte riaccenderà i desideri, che toccheranno il massimo intorno al 18 gennaio”.

Per i Sagittario, romanticissimi ma anche grandissimi traditori, dal sestile Venere incoraggerà a dimostrare una maggiore dolcezza nel sesso, mentre Marte, dall’opposizione, ripartirà il 12 gennaio, riaccendendo grandi momenti di passione.

FANTINI: “IL 2023 SARA’ L’ANNO DEGLI INCONTRI EXTRA-CONIUGALI”

“Il 2023- precisa Fantini- sarà l’anno degli incontri extra-coniugali: a livello generale, possiamo dire che gennaio 2023 sarà bollente per i segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) che potranno godere di una grande carica erotica e di una maggiore capacità di seduzione. Poi l’estate sarà infuocata per tutti, soprattutto a partire dalla metà di luglio 2023″.

COSA PREVEDONO LE STELLE PER GLI ALTRI SEGNI DELLO ZODIACO?

Ecco, secondo il portale, gli altri segni che, dal punto di vista sessuale, saranno più fortunati nei mesi estivi. Per i Toro la latitanza di Venere potrebbe mandare in secondo piano l’amore e il sesso. Nei mesi estivi, tuttavia, si troveranno a vivere molte situazioni inaspettate, all’insegna della trasgressione e delle novità.

I Gemelli avranno la loro massima vivacità sessuale da giugno a ottobre: in questo lasso temporale Venere sarà brillante, mentre a partire da agosto Marte non smetterà di abitare in questo segno, accendendo ulteriormente le passioni seppure con qualche eccesso energetico che bisognerà saper gestire per evitare che tutto si trasformi in tensione.

I Cancro, con Mercurio in ottima posizione da aprile fino a metà giugno e poi ancora dalla fine di luglio fino all’8 novembre, saranno favoriti in queste date nella loro capacità di seduzione. Il loro maggiore desiderio di trasgredire si concretizzerà a luglio.

Per i Vergine l’anno comincia timidamente bene già a partire da gennaio, quando Venere e Marte accendono la voglia di amare, ma il sesso trasgressivo si concretizzerà dal 12 gennaio in poi, grazie alla ripartenza di Marte. L’apice della trasgressione si toccherà a luglio.

Anche per i nati sotto il segno della Bilancia l’anno comincerà bene: il 2023 parte esigente, chiedendo molto ma anche offrendo moltissimo con Marte che fino a fine marzo non smetterà di rimanere in trigono, rendendo più facile le relazioni.

Per gli Scorpione una lunga quadratura estiva di Venere renderà meno facili i rapporti da giugno ad ottobre. Le maggiori trasgressioni le potranno vivere a marzo e poi a dicembre.

Per i Capricorno, nei giorni centrali di gennaio il Sole faciliterà una maggiore connessione alle passioni e alle fantasie, mentre Mercurio riprenderà a funzionare il 18, in tempo per consentire ai nati sotto questo segno di vivere senza sensi di colpa le proprie scappatelle e trasgressioni.

Gli Acquario vivranno un gennaio intenso. Venere stimolerà la dolcezza per tutto il mese, mentre il nuovo moto diretto di Marte riaccenderà, dal 12 gennaio in poi, languori erotici e occasioni ad hoc per esprimere l’eros al massimo.

Infine, sottolinea il sito incontri-extraconiugali.com, i Pesci, esteti e amanti della bellezza, sono anch’essi tendenzialmente grandi traditori, ma quest’anno Saturno arriverà solo fino ai 7 gradi del segno, diffondendo concretezza solo per i nati di febbraio.

LA CLASSIFICA

Questa la classifica dei segni in base alla propensione al tradimento, nell’analisi realizzata per il 2023 da incontri-extraConiugali.com: 1) Ariete 98%; 2) Leone 95%; 3) Sagittario 86%; 4) Acquario 77%; 5) Bilancia 74%; 6) Cancro 69%; 7) Vergine 55%; 8) Gemelli 53%; 9) Pesci 52%; 10) Capricorno 48%; 11) Toro 39%; 12) Scorpione 28%.

