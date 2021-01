Nucleare, Morassut attacca Salvini: “Tema delicato, non è come cambiare felpe”

ROMA – “Salvini sul CNAPI esce con comunicati fotocopia cambiando solo il nome delle regioni per attaccare il Governo che ha avviato un percorso trasparente per l’individuazione di un sito per chiudere per sempre la vicenda del nucleare in Italia: ma discutere di questioni cosi’ delicate non e’ come cambiare felpe di comizio in comizio”. A dirlo il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut, che su facebook pubblica anche alcune dichiarazioni di Salvini.

LEGGI ANCHE: Individuate 67 aree idonee al deposito di rifiuti nucleari

“Chissa’ se poi e’ lo stesso Salvini – aggiunge- che fino a qualche anno fa voleva riaprire al nucleare in Italia e in Sardegna. Il Governo rende trasparenti e pubblici gli atti. Decidera’ con i comuni, le regioni e i cittadini, consultandoli. La destra e Salvini ancora una volta si dimostrano accattoni di parole”.