Covid, oggi 649 decessi. Tasso di positività in calo all’11,4%

MILANO – I nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono 15.378 a fronte di 135.106 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 10.800 con quasi 78mila tamponi. Il tasso dei positivi, che ieri era del 13,8%, passa quindi a 11,38%.

Torna però a salire il numero dei decessi: quelli di oggi sono 649, per un totale di 76.329 vittime.

Per quanto riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere, il saldo tra nuovi ingressi e uscite dalle terapie intensive fa segnare una lieve diminuzione (-10). Sono invece 78 in più rispetto a ieri i pazienti ricoverati in reparti covid.