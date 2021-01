VIDEO | Frana su albergo a Bolzano: crolla la struttura, soccorritori al lavoro

#EINSATZINFO: BF Bozen – 05.01.21 – 15:11 – ein großer Steinschlag große Teile des Hotel Eberle verschüttet #Infointervento: VVF Bolzano – 05.01.21 – 15:11 – Dei grossi massi franano su una parte dell'Hotel Eberle pic.twitter.com/FYwojF8NYb — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) January 5, 2021

MILANO – Una frana staccatasi da una parete rocciosa è caduta sull’albergo Eberle di Bolzano, sui pendii del Monte Tondo a una settantina di metri sopra la città. La struttura dell’albergo è stata parzialmente distrutta. I soccorritori si sono messi subito al lavoro per accertare la presenza di eventuali dispersi ma al momento non risulterebbero persone coinvolte perchè la struttura era chiusa per le restrizioni anti Covid.