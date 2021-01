A Bari medico del 118 positiva al Covid dopo il vaccino

BARI – Sta bene e si trova a casa il medico del 118 che risiede nel nord barese risultata positiva al coronavirus e a cui la scorsa settimana è stata somministrata la prima dose di vaccino anti covid. Secondo quanto apprende la Dire, la donna ha avuto lievi sintomi e non è escluso che fosse positiva al virus prima della somministrazione vaccinale senza esserne a conoscenza. Gli esperti ricordano che non c’e’ nesso causale tra il vaccino e la positività.

MEDICO 118 POSITIVA: “NO CONNESSIONI CON VACCINO, SPERO FARE RICHIAMO“

“Sto bene e sono assolutamente tranquilla. La mia positività non è connessa con il vaccino e spero di poter fare il richiamo già programmato”. Sono le parole del medico della postazione 118 della Bat risultata contagiata dal virus. La donna si era sottoposta a vaccinazione la scorsa settimana. “Sono operativa sull’emergenza Covid dal primo momento e sostengo fortemente la necessità di fare il vaccino. Lo avrei fatto il primo giorno se non fossi stata in turno”, evidenzia e aggiunge: “Faccio questo lavoro da anni e lo amo, per questo rispetto e ammiro chiunque si impegni con serietà e amore per il prossimo abbiamo una sanità fatta di gente che ha come scopo curare gli altri, prendersi cura di tutti indistintamente e per questo credo fortemente nei vaccini, nella competenza dell’uomo e nel progresso della scienza”.