Operai Meridbulloni presidiano il Consiglio regionale della Campania

NAPOLI – Un gruppo di operai della Meridbulloni di Castellammare di Stabia sta presidiando la sede del Consiglio regionale al centro direzionale di Napoli. I lavoratori, che si trovano in cassa integrazione dal 18 dicembre scorso, chiedono alle istituzioni di non abbassare la guardia rispetto alla loro vertenza. Quest’oggi, infatti, il caso Meridbulloni sara’ discusso durante i lavori della commissione Attivita’ produttive del Consiglio regionale della Campania. I lavoratori sono giunti sotto il palazzo del Consiglio con uno striscione della fabbrica e urlando “Non molleremo mai”. Intanto, prosegue il presidio permanente in fabbrica. Oggi è il 19esimo giorno della mobilitazione, iniziata quando la proprietà di Meridbulloni ha annunciato la chiusura del sito produttivo chiedendo il trasferimento in Piemonte di oltre 80 operai.