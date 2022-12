Calenda su Facebook inzuppato e con la corona dorata in testa: “Trent’anni insieme…”

ROMA – Che cosa ci fa Carlo Calenda inzuppato e con una corona di alloro dorata in testa? Devono esserselo chiesti molti degli oltre 310mila follower su Facebook del leader di Azione e del Terzo polo. A spiegare la disavventura è lo stesso Calenda, con la didascalia che segue al selfie postato sabato sul social: “Quando tua moglie Violante ti trascina ad una festa in tema oro e nero. E decidi di andarci in motorino perché non si trovano i taxi (a causa dello sciopero generale, ndr) e incappi in un nubifragio con una ridicola corona di alloro che hai fregato a tua figlia, perché non entri più nello smoking. Solo trent’anni insieme salvano il matrimonio“.

Il post autoironico ha ricevuto oltre 2.600 like e circa 600 commenti, non solo ironici (“questa si accredita a mani basse come foto copertina per la prossima puntata di Propaganda Live”, scrive Annarita) ma anche critici (“Sempre detto: togliere i social ai politici. Anche a quelli di buon livello”, osserva Fabrizio). Calenda ha deciso di non rispondere né agli uni né agli altri: per avere uno scambio di opinioni con il leader del Terzo polo, il social giusto è Twitter. Lì sì che il fondatore di Azione è sempre pronto a ribattere a tutti, famosi e non.

