Covid, 16.632 nuovi casi e 75 morti. Aumentano ancora i ricoveri

ROMA – Sono 16.632 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi in Italia, su un totale di 636.592 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Il tasso di positività è quindi del 2,6%, in calo rispetto al 2,9% di ieri. I decessi odierni sono 75, uno in più rispetto a 24 ore fa. Per quanto riguarda i ricoveri, i pazienti in terapia intensiva sono 24 in più rispetto a ieri nel saldo tra ingressi e uscite, per un totale di 732 ricoverati gravi. Nei reparti ordinari, i ricoverati con sintomi sono 43 in più rispetto a 24 ore fa: in totale i posti letto occupati per Covid sono 5.428. È quanto riporta il bollettino odierno della Protezione civile.