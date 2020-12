Anticipata l’udienza di Zaki, Amnesty: “Auspichiamo che sia libero già domani”

Le speranze di Amnesty e di Noury, in vista dell’udienza anticipata a domani quando in realtà era attesa a gennaio “sono alte, ma non bisogna illuderci perché è già accaduto altre volte che fossero anticipate delle udienze. Ma diciamo che questa volta forse c’è una coincidenza in più tra il rilascio dei tre e l’udienza di Patrick. Ci dà un minimo di ottimismo”.

L’INTERVENTO DI SCARLETT JOHANSSON

Interpellato poi sull’appello dell’attrice Scarlett Johansson, Noury spiega che “è difficile stabilire in quale percentuale il suo appello sia stato importante (ai fini della scarcerazione, ndr). Certamente però, più rumore si fa, ad ogni livello, meglio è. Tutto è utile” e dunque “siamo felici che lo abbia fatto”. A un giorno da quella che, forse, potrebbe essere l’ultima udienza per Patrick Zaki, Noury coglie l’occasione per lodare il lavoro della stampa. “Sono veramente molto contento per il fatto che ogni giorno da quando Patrick è stato arrestato c’è stato qualcosa o qualcuno che hanno fatto rumore e in questo devo dire che il contributo dell’informazione è stato fondamentale perché Patrick è rimasto in cima all’agenda, anche dei media, nonostante la pandemia”. Certo, molto del merito va alle mobilitazioni continue, ad Amnesty, al Comune e all’Università di Bologna “però se i nostri appelli non fossero stati accolti dal mondo dell’informazione non avrebbero avuto questa forza. E non era scontento. Diciamo che si tratta di un esempio molto virtuoso di buon giornalismo per i diritti umani”.

L’EIPR IN FESTA PER I TRE COLLEGHI RILASCIATI

“Gasser, Karim e Mohamed stanno bene. Li abbiamo visti, hanno l’aria provata ma non smettono di ridere e di parlare. È bello vederli così felici. Penso che il carcere sia stata un’esperienza molto dura ma si stanno sforzando di rassicurare noi colleghi, i famigliari e gli amici”. Lo racconta all’agenzia Dire Lobna Darwish, la responsabile diritti umani e di genere per l’Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), l’ong più nota d’Egitto da quando ieri sono stati rimessi in libertà tre dei suoi quattro esponenti incarcerati: il direttore generale Gasser Abdel Razek, il direttore amministrativo Mohamed Basheer, e il responsabile Giustizia Karim Ennarah. Erano stati arrestati a metà novembre.