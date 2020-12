La rabbia dei maestri di sci: il dpcm di Natale è una scure che si abbatte inesorabile

La delusione dei maestri di sci per lo stop natalizio è grande: “La montagna e i suoi operatori meritavano rispetto invece sono stati sacrificati e soggiogati da un atteggiamento sordo, poco lungimirante che in totale assenza di concertazione ha di fatto decretato un gravissimo danno per la categoria”, protestano Cuc e Bonelli facendo capire che il tempo farà vedere chi ha sbagliato: “La storia restituirà, come sempre, l’esatto valore delle cose e di chi in totale disprezzo ha ritenuto di poter immolare e sacrificare un intero comparto e le aspirazioni di milioni di consumatori che hanno visto sfumare le loro giuste e sacrosante aspettative”. Nel “rispetto delle persone e delle regole”, i maestri di sci chiedono “semplicemente di lavorare, non come se il Covid non ci fosse, ma rispettando e facendo rispettare le regole che, il Governo vorrà imporci, con concreta determinazione e solida risolutezza, regole e misure che tra l’altro abbiamo già individuato a tutela di noi stessi e di tutti i nostri allievi”.

C’è anche la partita dei ristori, “e ci auguriamo si tengano in considerazione le nostre proposte che si dovranno concentrare sul calo di fatturato dei mesi di novembre, dicembre e gennaio rispetto agli stessi mesi delle passate stagioni. Se così non fosse sarà ancora una presa in giro per la nostra categoria”. Già ora peraltro, evidenziano Cuc e Bonelli, “non sono passati in secondo piano quei toni mediatici alquanto fuori tema, a volte con retorica populista, che hanno coinvolto il mondo della montagna e del turismo invernale, in alcuni casi con una preoccupante deriva che vorrebbe fare passare fuorvianti messaggi in cui le attività dei professionisti della neve hanno unicamente scopo ricreativo e sono destinate a solo pochi fortunati abbienti”.