Industrie farmaceutiche e politica sanitaria, stasera in tv il documentario ‘Big Pharma’

ROMA – Un’inchiesta internazionale di Luc Hermann e Claire Lasko sulle grandi case farmaceutiche che detengono il monopolio del mercato mondiale: è “Big Pharma – Gaming the system”, in onda venerdì 4 dicembre alle 22.55 su Rai2.

Il doc ricostruisce gli scandali degli ultimi decenni, come il caso del Depakin sulla cura dell’epilessia e offre uno spaccato della grande industria farmaceutica mondiale e degli interessi che la muovono, spesso diversi da quelli della finanza e della sanità pubblica. “Big Pharma” è un’inchiesta su come sia in Europa che negli Stati Uniti le grandi industrie farmaceutiche possano influenzare le scelte di politica sanitaria.