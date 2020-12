Migranti, archiviata l’indagine contro Mediterranea Saving Humans

ROMA – Definitiva archiviazione, per decisione della Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento dott.ssa Vella, del procedimento a carico del comandante di Mediterranea Saving Humans Pietro Marrone e del capomissione Luca Casarini. Lo riferisce la ong.



“È lo stesso Tribunale ora a confermare la richiesta avanzata dalla Procura di Agrigento che, in seguito a lunghe e approfondite indagini, aveva concluso che nulla delle ipotesi di reato ascritte a Marrone e Casarini – dopo un’operazione di soccorso in mare e l’entrata nelle acque territoriali con 50 persone messe in salvo nel porto di Lampedusa il 19 marzo 2019 – poteva essere riscontrato. Anzi, la condotta degli stessi era da encomiare, in quanto non solo avevano provveduto a soccorrere persone in mare salvando le loro vite, ma avevano anche agito correttamente mettendo in sicurezza i naufraghi e l’equipaggio stesso della Mare Jonio, nonostante il tentativo, illegittimo e pericoloso, da parte del Ministero degli Interni diretto allora da Salvini di impedire che questo avvenisse”.