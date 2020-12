A Piacenza raddoppia il personale nella ‘fabbrica dei regali’ di Amazon

BOLOGNA – In questo periodo dell’anno i magazzini di Amazon sono quanto di più simile al laboratorio di Babbo Natale: migliaia di persone tutte (più o meno) vestite alla stessa maniera, intente a imballare i regali che spunteranno per magia sotto l’albero la mattina del 25 dicembre. Per i lavoratori del colosso delle consegne, esattamente come per gli elfi di Santa Klaus, è un periodo di superlavoro, ma anche di superaffollamento.

IL COVID NON HA CONDIZIONATO LE ASSUNZIONI

A Castel San Giovanni (Piacenza), uno dei principali siti della multinazionale in Italia, in queste settimane il personale è quasi raddoppiato rispetto ai 1.700 blue badge (gli assunti a tempo indeterminato), affiancati da circa lo stesso numero di interinali per fare fronte al picco delle spedizioni. Non c’è covid che tenga, le assunzioni a termine sono state più o meno le stesse degli scorsi anni, testimonia Beatrice Moia, dipendente di Amazon e delegata nella rsu per la Filcams-Cisl. “Non hanno allargato il magazzino, quindi il problema è la presenza di tante persone in un posto chiuso”, allarga le braccia Beatrice, che stima una presenza di circa 1.200 persone contemporaneamente al lavoro nei turni principali del mattino e del pomeriggio (numeri leggermente inferiori nella fascia notturna). “Sarà così fino alla fine di dicembre. A fine mese ci sarà la cessazione di gran parte dei contratti a termine, ne resterà una bella fetta fino all’Epifania. Dopo rimarranno solo quelli necessari, circa 200-300 persone”, aggiunge la delegata. “Abbiamo chiesto di avere i numeri precisi delle persone presenti in azienda, per capire se il numero può consentire il distanziamento, che il regolamento fissa in due metri tra una persona e l’altra in tutte le attività, sia statiche che dinamiche. Ma non ci sono stati dati”, spiega Elisa Barbieri della Filcams di Piacenza.

