Maltempo in Calabria, Falcomatà: “Chiedo scusa per i danni della pioggia”

REGGIO CALABRIA – “Chiedo scusa e dico grazie. In un mondo in cui, soprattutto in politica, la colpa è sempre di qualcun altro, sento il bisogno di chiedere scusa quando sbaglio come nel caso della pioggia di ieri”. Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, oggi in un post su Facebook, sui danni provocati ieri in città dal maltempo. “Certo, era un evento inatteso. La Protezione civile regionale – continua – aveva diramato un’allerta gialla mentre poi sono caduti 60 mm d’acqua in poche ore e noi ci siamo fatti trovare impreparati. Ma questo giustamente ai cittadini non interessa, perché io sono il sindaco e la responsabilità di quello che accade in città è comunque mia. Adesso la situazione si sta normalizzando – scrive Falcomatà – grazie al pronto intervento dei nostri ragazzi di Castore, Avr, Idroreghion, all’instancabile assessore Rocco Albanese e ai Vigili del fuoco. Noi però dobbiamo ripensare questa città, dobbiamo ripensare a un sistema di smaltimento delle acque meteoriche tra le due fiumare del Sant’Agata e del Calopinace ormai insufficiente e sottodimensionato; occorre rivedere la nostra superficie di suolo ormai quasi totalmente impermeabile; occorre lavorare insieme con senso di responsabilità”. “Finché non lo faremo – conclude – saremo comunque responsabili, a prescindere”.