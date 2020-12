Niente Messa di Natale a mezzanotte? A Genova la benedizione è in diretta su Youtube

GENOVA – “A mezzanotte sai che io ti pensero’…canta una canzone storica. A mezzanotte suonero’ le campane a festa, a mezzanotte, in una chiesa vuota, scendero’ davanti al presepe, a mezzanotte saro’ sul piazzale della chiesa a dare la benedizione della notte di Natale. A mezzanotte, faro’ un gesto particolare per questo Natale cosi’ segnato da tutto questo. In collegamento su Youtube, chi vorra’, ci uniremo“. E’ l’iniziativa lanciata da don Valentino Porcile, sacerdote genovese molto attivo sui social network e parroco della Santissima Annunziata di Sturla.

LEGGI ANCHE: Polemiche sulla Messa della Vigilia, Salvini: “Far nascere Gesù bambino due ore prima? Non rubate il Natale ai bambini”

“La messa di Natale sara’ anticipata di orario. Ma mezzanotte rimane mezzanotte- scrive don Valentino- rimaniamo uniti, sereni, di fronte a tutto questo. Radicati e fermi nelle nostre tradizioni, nella fede che abbiamo nel cuore. Nelle abitudini che vengono modificate per causa di forza maggiore. Ma che non cambiano la nostra fede interiore, anzi, la rendono ancora piu’ forte, radicata, convinta. Nelle abitudini che vengono modificate per causa di forza maggiore. Ma che non cambiano la nostra fede interiore, anzi, la rendono ancora piu’ forte, radicata, convi. A mezzanotte saremo a casa. A mezzanotte saremo uniti, piu’ che mai”.