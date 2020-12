Operai Whirlpool in presidio davanti all’ambasciata americana a Napoli

NAPOLI – In presidio davanti all’ambasciata americana di Napoli gli operai Whirlpool aspettano un incontro con la console Usa Mary Avery per chiederle di “intervenire per rappresentare – si legge in una lettera – quanto sia un duro colpo dato al Mezzogiorno” la chiusura dello stabilimento di via Argine.

LEGGI ANCHE: #LuciSuWhirlpool, la campagna social per mantenere viva l’allerta sul sito di Napoli

UILM: “NOSTRO MESSAGGIO ARRIVI A NUOVA PRESIDENZA USA”

“Siamo davanti all’ambasciata Usa perché vogliamo far arrivare il nostro messaggio alla nuova presidenza degli Stati Uniti: vogliamo che si tenga conto dei Paesi in cui si investe, c’è bisogno di rispettare le istituzioni”. Così Vincenzo Accurso, dipendente Whirlpool e delegato sindacale Uilm. Le buonuscite offerte dalla multinazionale, spiega, “hanno raggiunto quelle persone che erano disperate e che la lunga vertenza aveva portato allo stremo delle forze”. Si tratta di una settantina di operai che hanno accettato di lasciare Whirlpool, a fronte dei circa 420 totali. “Siamo riusciti a resistere – aggiunge Accurso – con una cassa organizzata, anche con il sostegno di molte persone da tutta Italia. Il sacrificio che stiamo facendo con stipendi ridotti da oltre 8 anni mette in difficoltà un po’ tutti”.