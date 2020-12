Tg Scuola, edizione del 4 dicembre 2020

– AL VIA CAMPAGNA SOCIAL #LASCUOLAPERME

Il ministero dell’Istruzione ha deciso di rendere omaggio alla scuola e al ruolo che riveste nella vita di ognuno con la campagna social #LaScuolaPerMe, che raccoglierà le voci di studentesse, studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico, famiglie e cittadini. Un racconto collettivo dedicato alla più importante Istituzione del Paese. L’iniziativa è aperta a tutti: per partecipare basta postare un video o una foto, utilizzando l’hashtag #LaScuolaPerMe e rispondere alla domanda “Cosa è per te la scuola?”, condividendo un pensiero, un ricordo o un’emozione legati al periodo scolastico. Il ministero raccoglierà e rilancerà sui propri canali i video e i messaggi che saranno diffusi sui social.

– SULMONA, L’ISS OVIDIO LANCIA UN VIDEO PER PROMUOVERE SCREENING COVID

Un video corale realizzato a distanza da studenti e docenti per promuovere la campagna di prevenzione contro la diffusione del Covid-19. È l’iniziativa del polo liceale ‘Ovidio’ di Sulmona, che riprendendo l’hashtag ‘Io vado’ invita tutti i cittadini a sottoporsi allo screening di massa messo a punto dalla Regione Abruzzo. I test sierologici, effettuabili in laboratori pubblici e privati e anche nelle farmacie, sono gratuiti per gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, il personale della scuola, gli studenti e i loro familiari conviventi.

– PARTE IL PROGETTO ‘NEL LABIRINTO DEL CINEMA’

Piera Detassis, presidente dell’Accademia del Cinema Italiano, ha presentato all’agenzia Dire ‘Nel Labirinto del Cinema’, il progetto, realizzato con il contributo del bando Miur ‘Cips-Cinema e Immagini per la Scuola’ per l’anno scolastico 2020/2021. L’iniziativa è stata inaugurata da Ferzan Ozpetek che si è collegato in streaming con gli studenti di Foggia in un incontro su ‘La Dea Fortuna’, il suo ultimo film, vincitore di due David di Donatello nella scorsa edizione. Il progetto è stato ideato per essere fruibile sia in classe che in Dad.

– PREMIATI I VINCITORI DI STARTUPPER SCHOOL ISTANTANEA

Si è conclusa “Startupper School Istantanea”, l’iniziativa della Regione Lazio realizzata da Lazio Innova in collaborazione con Fondazione MAXXI che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori del Lazio appassionati di fotografia e di tecnologie digitali. Al progetto hanno partecipato 15 scuole ed oltre 100 studenti che si sono messi in gioco in un contest fotografico per promuovere le bellezze del nostro territorio. Tre le categorie in gara: “Non vedevo l’ora”: fotografie che raccontano il dopo lockdown; “Ieri e oggi”: collage di fotografie del passato e del presente; “Saluti da…”: cartoline digitali dell’estate 2020.