Arriva “Jump the Gap”: il questionario per superare il divario di genere nello sport

ROMA – Come la comunità configura le donne che svolgono attività fisica? Quali sono le barriere che si incontrano nella pratica sportiva di base? L’Associazione Italiana Cultura Sport (AiCS), assieme agli altri enti di promozione sportiva Acsi, Csen e Libertas, promuove su tutto il territorio italiano una ricerca scientifica per indagare il rapporto tra donne e sport e superare il divario di genere che oggi ancora si registra anche in ambito sportivo.

LA RICERCA

Il questionario “Jump the Gap” è stato redatto dall’Università di Padova e ora sarà somministrato a un campione di 6mila persone, divisi tra atleti e non – uomini e donne – dagli 11 ai 74 anni e tra nuclei famigliari di ragazze e ragazzi che fanno sport. La ricerca scientifica, entro18 mesi, porterà i quattro enti a costruire efficaci linee guida per la promozione della parità di genere nello sport.

L’OBIETTIVO DEL PROGETTO