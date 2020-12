VIDEO | Covid, l’infermiera dell’Aeronautica: “Orgoglio infinito servire la Patria”

ROMA – “Un orgoglio infinito”. È questa l’emozione forte che, in una gelida mattina innevata, al drive through di Voghera, l’infermiera e Maresciallo di terza classe dell’Aeronautica militare, Ndaya Nkogolo, ha trasmesso nel corso di un’intervista all’agenzia Dire sulla sua attività. Si è arruolata proprio nel bando straordinario indetto dal ministero della Difesa per l’emergenza Covid-19 e rimarrà in Forza armata un anno. Ha descritto il suo turno di ogni giorno, dal mattino presto: “Facciamo la nostra vestizione e cominciamo le nostre attività”, ha spiegato. Le persone cercano rassicurazioni e “si affidano, si sentono sostenute”, come lei stessa ha raccontato. Nella vita di questa giovane donna l’emergenza sanitaria ha coinciso con l’arruolamento e la nuova vita di militare.

“Era questa la mia passione. Avevo due sogni nella vita: fare l’infermiera e arruolarmi nelle Forze Armate proprio per questo senso di appartenenza alla Patria, sentendo mia la cultura di questa Nazione, e per me è il massimo” ha detto Nkgolo, nata a Roma nel 1982 da genitori congolesi. Paura del virus? “No, dobbiamo affrontare la cosa con coraggio, io sono un militare”, ha replicato e anche se stiamo in prima linea… “E’ il coraggio che ci caratterizza”, ha rimarcato, consapevole di quello che un militare deve sapere e deve fare. Ndaya Nkogolo proverà a rimanere in Forza Armata, come ha detto rispondendo sul suo futuro, e se non sarà possibile continuerà il suo lavoro di infermiera. Al servizio degli altri: è certamente questo il desiderio e la sua “missione”.